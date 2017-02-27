FETÖ’cü hainlerin şifrelerinden biri de 1 dolar oldu! Tutuklanan zanlılara “Paranın kaynağı” soruldu! Verilen cevaplar ise yalan doluydu: “Düğünde bahşiş olarak orkestraya veriyordum.” “Din kültürü derslerinde konu olarak anlatmak için yanımda taşıyordum”
Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar hız kazandı. Iğdır'da da FETÖ operasyonları kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Iğdır Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, akademisyenler ve üniversite personelinin de olduğu 70 sanıkla ilgili soruşturma tamamlandı. Sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma" ile "zincirleme şekilde görevini kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçlarından 8 yıl 6 aydan 28 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturmanın en önemli kanıtlarından biri de zanlıların evlerinde bulunan 1 dolardı! Zanlılar, FETÖ'nün şifrelerinden olan 1 dolarla ilgili olarak sorguya alındı.
Yalanda sınır tanımadı. İşte zanlıların 1 dolarla ilgili verdikleri cevaplar: Yrd. Doç. Dr.K.A.K: Bir doları Din Kültürü derslerinde konu olarak anlatmak için yanımda taşıyordum... Yrd. Doç. Dr.M.Ç: Benim için herhangi örgütsel bir anlamı yok. 1 dolar oğlumun koleksiyonuna ait. Yrd. Doç. Dr. Ö.Y: 1 doları düğünlerde bahşiş olarak orkestraya vermek için evimde bulunduruyordum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.