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Bir bin atar

’cü hainlerin şifrelerinden biri de 1 oldu! Tutuklanan zanlılara “Paranın kaynağı” soruldu! Verilen cevaplar ise yalan doluydu: “Düğünde bahşiş olarak orkestraya veriyordum.” “Din kültürü derslerinde konu olarak anlatmak için yanımda taşıyordum”

Bir dolar bin ata
Fetullahçı Terör örgütü/'na (/PDY) yönelik soruşturmalar hız kazandı. Iğdır'da da FETÖ operasyonları kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Iğdır Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, akademisyenler ve üniversite personelinin de olduğu 70 sanıkla ilgili soruşturma tamamlandı. Sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma" ile "zincirleme şekilde görevini kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçlarından 8 yıl 6 aydan 28 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturmanın en önemli larından biri de zanlıların evlerinde bulunan 1 dı! Zanlılar, FETÖ'nün şifrelerinden olan 1 dolarla ilgili olarak sorguya alındı.

Yalanda sınır tanımadı. İşte zanlıların 1 dolarla ilgili verdikleri cevaplar:
Yrd. Doç. Dr. K.A.K: Bir doları Din Kültürü derslerinde konu olarak anlatmak için yanımda taşıyordum...
Yrd. Doç. Dr. M.Ç: Benim için herhangi örgütsel bir anlamı yok. 1 dolar oğlumun koleksiyonuna ait.
Yrd. Doç. Dr. Ö.Y: 1 doları düğünlerde bahşiş olarak orkestraya vermek için evimde bulunduruyordum.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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