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Başbakan Yıldırm ile Org. Akar görüştü

Başbakan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile görüştü. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü

Çankayada kritik görüşme
Başbakan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Akar, bu hafta içinde Pakistan'a gidecek. Perşembe günü olağan görüşme gelişmeyecek. Bu nedenle görüşme öne çekildi.

Görüşmede, Fırat Kalkanı Harekatı'nın değerlendirildiği belirtiliyor. Orgeneral Akar, El Bab'daki son gelişmeleri Başbakan Yıldırım'a aktarıyor. Öte yandan, Münbiç ve Rakka'ya yapılması planlanan operasyonlar da masada.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 11:34
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