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sığınağında 2 ceset bulundu

'ün Kiğı İlçesi’nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, ’ya ait bulunan bir sığınakta yapılan aramada teröristlere ait olduğu değerlendirilen 2 ceset bulundu.

PKK sığınağında 2 ceset bulundu

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan ve ili Kığı İlçesi'nde konuşlu olan 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Çalışmalar neticesinde icra edilen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-15' operasyonu kapsamında, 25 Şubat 2017 tarihinde Bingöl İli Kiğı İlçesi Akımlı bölgesinde 1 sığınak ve 1 depo içerisinde, 2 bölücü terör örgütü mensubuna ait erkek cesedi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi." dendi.

İNFAZ ŞÜPHESİ
2 teröristin, terör örgütü üyeleri tarafından infaz edildiği değerlendiriliyor.


Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.


10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınma alanlarına 23 Şubat'ta hava harekatı icra edildi. Harekat sonucu 10 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.

Bitlis'in merkezinde devam eden operasyonda, 10 terörist ölü, bir terörist sağ ele geçirildi. Operasyonda, 8 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, bir makineli tüfek ve 4 el bombasına el konuldu.

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  • 26 Şubat 2017, Pazar 14:29
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Vatan haini dinsiz kafir zalimler,cehennemin dibine kadar yolunuz var kafir,fesat zalimler.Vatansız,Milletsiz,Bayraksız,Devletsiz,Bozguncular.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.02.2017 17:05
Beykozlu yşl Beykozlu yşl

bu hain örgüt yıllardır kandırıp dağa götürdüğü çocuklar geri dönmek istediği zaman infaz ediyor buradan o bölgede yaşayan halkımıza sesleniyorum çocuklarınızi dağa yollayan hainleri devletinize söyle

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 26.02.2017 14:57
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