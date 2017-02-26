PKK sığınağında 2 ceset bulundu

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan ve Bingöl ili Kığı İlçesi'nde konuşlu olan 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Çalışmalar neticesinde icra edilen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-15' operasyonu kapsamında, 25 Şubat 2017 tarihinde Bingöl İli Kiğı İlçesi Akımlı bölgesinde 1 sığınak ve 1 depo içerisinde, 2 bölücü terör örgütü mensubuna ait erkek cesedi, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi." dendi.



İNFAZ ŞÜPHESİ

2 teröristin, terör örgütü üyeleri tarafından infaz edildiği değerlendiriliyor.







Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.







10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınma alanlarına 23 Şubat'ta hava harekatı icra edildi. Harekat sonucu 10 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.





Bitlis'in merkezinde devam eden operasyonda, 10 terörist ölü, bir terörist sağ ele geçirildi. Operasyonda, 8 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, bir makineli tüfek ve 4 el bombasına el konuldu.