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'li alay konusu oldu

Referandumda milletin tokadını yiyeceğini anlayan 'hayır' cephesi ne yapacağını şaşırdı. eski milletvekili 'ın vatandaşı 'hayır' oyu kullanmaya davet ettiği tweetle alay konusu oldu...

CHPli Binnaz Toprak alay konusu oldu

Hayır'cı cephenin komik referandum çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. eski milletvekili ve siyaset bilimci Prof. , vatandaşları hayır demeye davet etti. Bu daveti komik bir şekilde ifade eden Toprak, "Biz kahve seven milletiz. Kahvenin rengi ne? KAHVERENGI. Kahvenin kırk yıl hatırı var. Kahveye oy ver, HAYIR de!" paylaşımında bulundu.

CHP'li Binnaz Toprak'ın Twitter adresinden paylaştığı bu mesaj alay konusu oldu. Toprak'ın bu tweet'inin ardından gelen tepkilerden bazıları:
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  • 26 Şubat 2017, Pazar 23:26
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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YS YS

CHP VEKİLLERİNİN İNANDIRICILIĞI YOK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 01:23
ali ali

bunalrın sesi kısılması lazım dinsizler istiyor diye hayır deyemem evet evet evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 01:22
SEMA SEMA

CHPNİN KÖHNEMİŞ ZİHNİYETİNDEN KURTULMAK İÇİN EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 01:21
evetttttttttttttttttttttttt evetttttttttttttttttttttttt

güçlü türkiye için evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 01:21
HAKAN HAKAN

CHPKK YA İNAT EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2017 01:20
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