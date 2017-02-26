Hayır'cı cephenin komik referandum çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. CHP eski milletvekili ve siyaset bilimci Prof. Binnaz Toprak, vatandaşları hayır demeye davet etti. Bu daveti komik bir şekilde ifade eden Toprak, "Biz kahve seven milletiz. Kahvenin rengi ne? KAHVERENGI. Kahvenin kırk yıl hatırı var. Kahveye oy ver, HAYIR de!" paylaşımında bulundu.
CHP'li Binnaz Toprak'ın Twitter adresinden paylaştığı bu mesaj alay konusu oldu. Toprak'ın bu tweet'inin ardından gelen tepkilerden bazıları:
kalan karakter 1000
CHP VEKİLLERİNİN İNANDIRICILIĞI YOK
bunalrın sesi kısılması lazım dinsizler istiyor diye hayır deyemem evet evet evet
CHPNİN KÖHNEMİŞ ZİHNİYETİNDEN KURTULMAK İÇİN EVET
güçlü türkiye için evet
CHPKK YA İNAT EVET
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