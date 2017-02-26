Hayır'cı cephenin komik referandum çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. CHP eski milletvekili ve siyaset bilimci Prof. Binnaz Toprak, vatandaşları hayır demeye davet etti. Bu daveti komik bir şekilde ifade eden Toprak, "Biz kahve seven milletiz. Kahvenin rengi ne? KAHVERENGI. Kahvenin kırk yıl hatırı var. Kahveye oy ver, HAYIR de!" paylaşımında bulundu.





CHP'li Binnaz Toprak'ın Twitter adresinden paylaştığı bu mesaj alay konusu oldu. Toprak'ın bu tweet'inin ardından gelen tepkilerden bazıları:



