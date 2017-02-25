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Sınıfı basıp öğretmen dövdüler

Sınıfı basıp öğretmen dövdüler
Antalya Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Murat Kederoğlu, sınıfta şiddete uğradı. Kederoğlu, sınıfa geç gelen öğrencisini derse almadı. Öğrenci olayı babasına anlattı. 2 akrabasıyla birlikte okula gidip sınıfı basan baba ve beraberindekiler öğretmeni öğrencilerin gözleri önünde yumrukladı. Aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan Kederoğlu, tedavisinin ardından polise giderek, kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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