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Orta direk aile!

Tahtacıoğlu ailesi 5 yıl önce ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Ta ki, salonun ortasındaki kolonun aslında elektrik direği olduğunu öğrenene dek...

Orta direk aile!
Düzce'de fıkralara konu olacak bir olay yaşandı. Bir fabrikanın enerjisini taşıyan elektrik direği evin tam ortasından geçince herkes şok oldu. Tahtacıoğlu ailesi 5 yıl önce Gümüşpınar Mahallesi'nden tek katlı bir ev aldı. Ancak inşa edilirken yapılan hata, ev sahibi olmanın sevincini yaşayan ailenin epeyce başını ağrıttı. Nazmiye Tahtacıoğlu, maddi durumuna uygun olduğu için aldığı evin ortasında bulunan elektrik direğini önceleri etrafının kapalı olması nedeniyle kolon zannettiğini söyledi. Tahtacıoğlu 1 ay sonra acı gerçeği öğrendiklerini dile getirdi. Diken üstünde oturduklarını söyleyen talihsiz kadın sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçeği öğrenince şok oldum. Gece yağmur yağarken, şimşek çakarken çok korkuyoruz. Sadece bizim evimiz değil arkamızdaki evler de tehlike altında. Benim evim yansa hepsi yanacak. Yetkililere gittim yadım istedim. Evi fiyatı uygun olduğu için aldım. Çok da görmedim evi arkadaşımın aracılığıyla aldım. Sadece biz değil herkes kaldırılmasını istiyor."
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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