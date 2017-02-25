Nüfuslu hata

Muş'ta şoförlük yapan Hakan Erkul, imam nikahlı eşi Songül'e,nüfus kaydında teyzesi olarakgöründüğü için resmi nikahkıyamadı. Büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Erkul, "Eşimle amca çocuklarıyız. Dedem eşine nikah yapmamış. Aynı zamanda kayınpederim olan amcam daannemi kızı olarak kendi üzerinekayıt ettirmiş. Yani annem ile eşim kardeş görünüyor" dedi. Muş Nüfus Müdürü Yaşar Coşkun ise konuyu araştırarak çifte bilgi vereceklerini söyledi.
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