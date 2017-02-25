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Nüfuslu hata

Nüfuslu hata
Muş'ta şoförlük yapan Hakan Erkul, imam nikahlı eşi Songül'e, nüfus kaydında teyzesi olarak göründüğü için resmi nikah kıyamadı. Büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Erkul, "Eşimle amca çocuklarıyız. Dedem eşine nikah yapmamış. Aynı zamanda kayınpederim olan amcam da annemi kızı olarak kendi üzerine kayıt ettirmiş. Yani annem ile eşim kardeş görünüyor" dedi. Muş Nüfus Müdürü Yaşar Coşkun ise konuyu araştırarak çifte bilgi vereceklerini söyledi.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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