Mis gibi iş!

İstanbul'da eğlence mekanlarından çıkan magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin kabusu haline gelen çiçekçiler, gelirleriyle dudak uçuklattı. Şaşırtan gerçek, geçtiğimiz akşam Ortaköy'deki bir valenin sözleriyle açığa çıktı. Ortaköy'ün göbeğindegünde yaklaşık 450 TL hasılat elde edenvalenin yanına gelen 12 yaşındaki çiçek satıcısı, "Abi bana yemek ısmarla" deyince vale çılgına döndü. "Sen benim iki katımı kazanıyorsun" diyen valenin bu sözü, küçük çocuğun günde 900 ila bin TL arasındakazandığını ortaya çıkardı. Daha sonra konuştuğumuz ancak ismini saklı tuttuğumuz 12 yaşındaki çiçek satıcısı şunları söyledi: "Biz 8 kardeşiz ama en çok parayı ben kazanıyorum. Akşam Ortaköy'den başlayıp Bebek'in ilerisine kadar tüm mekanların önlerine gidiyorum. Günde bu sayede bin TL para kazanıyorum!"
AYLIK GELİRİ 30 BİN TL
Diğer kardeşlerinin ise Taksim ve civarında dolaştığını ancak çok para kazanamadığını söyleyen minik satıcı, boyundan büyük sivri zekasını ise şu anısıyla anlattı: "Bir gece sabaha karşı gazetelerden takip ettiğim evli bir işadamını lüks bir mekandan çıkarken gördüm. Yanındaki karısı değil sevgilisiydi. Ona 100 TL'ye çiçek sattım. Aradan 1 ay geçince aynı adamı bu kez karısıyla görünce yanına gittim. Karısı bana 'Söyle bakalım, kocamıson zamanda hiç başka kadınlarla gördünmü?' diye sorunca 'Hayır, kocan hep erkek arkadaşlarıyla geziyordu' dedim. Adam sırrını sakladığım için bana bu sefer 250 TL verdi." İşte ünlülere tacize varan ısrarları ve hatta kendi anlattığı gibi onların sırlarını saklayarak bin TL kazanan bu 12 yaşındaki çocuk, İstanbul'un bambaşka bir yüzü... Bazıları günde 12 saatlere varana dek 50 TL karşılığında ter dökerken, bu satıcının ayda 30 bin TL'lik kazancı "Bu kadarına da pes" dedirten cinsten!...
ORTAKÖY VE BEBEK ONDAN SORULUYOR
Küçük satıcı özellikle Ortaköy ve Bebek'te mekan çıkışlarını mesken tutuyor. Güzel yıldızların başından gül döken 12 yaşındaki çiçekçi, ünlü oyuncu Barış Falay'a da böyle musallat olmuştu.
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