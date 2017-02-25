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Lösemili Zehra’nın peruk sevinci

Lösemili Zehra’nın peruk sevinci
Kanser illeti küçük-büyük tanımadı. Aydın'da yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kurşun'un yakasına da 1 ay önce yapıştı. Lösemi olan küçük kız kemoterapide saçları dökülüncü kahroldu. Sosyal medyadan kanser hastalarına peruk yapan kuaför Kenan Kaya'ya ulaştı. Peruk isteğine Kaya'nın olumlu yanıt vermesiyle dünyalar onun oldu. İstediği peruğa kavuşunca mutluluktan havalara uçan Zehra, aynalarla da barıştı. Anne Nazire Kurşun, kızının yüzünü güldüren kuaför Kenan Kaya'ya çok teşekkür etti.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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