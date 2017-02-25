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kılığına girmiş bir 'lı terörist yakalandı!

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Türk askeri operasyon sırasında pembe elbise giyen 'lı bir terörist yakaladı

Kadın kılığına girmiş bir DEAŞlı terörist yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de 'a karşı düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor.

Bu doğrultuda bugün Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile örgütün kalesi durumundaki kritik şehir 'da kontolün tamamen sağlandığı açıklandı.

Öte yandan Mehmetçiğin operasyonlardan paylaştığı bir fotoğraf karesinde DEAŞ'lı bir teröristin pempe renkli askılı bir elbise giydiği görülüyor.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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