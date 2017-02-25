Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor.

Bu doğrultuda bugün Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile örgütün kalesi durumundaki kritik şehir El Bab'da kontolün tamamen sağlandığı açıklandı.

Öte yandan Mehmetçiğin operasyonlardan paylaştığı bir fotoğraf karesinde DEAŞ'lı bir teröristin pempe renkli askılı bir elbise giydiği görülüyor.



