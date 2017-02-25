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'te doğalgaz

'teki müzede meydana gelen doğalgaz sı sonucu binada ve 9 araçta maddi hasar meydana geldi

Gaziantepte doğalgaz patlaması

Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde meydana gelen doğalgaz sı sonucu binada ve 9 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şahinbeyi ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde doğalgaz sıkışması yüzünden meydana geldiği değerlendirilen bir patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle müzenin duvarındaki taşlar, otoparktaki 9 araca zarar verdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 20:12
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