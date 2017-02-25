Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu binada ve 9 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şahinbeyi ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde doğalgaz sıkışması yüzünden meydana geldiği değerlendirilen bir patlama oldu.
Patlamanın etkisiyle müzenin duvarındaki taşlar, otoparktaki 9 araca zarar verdi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.
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