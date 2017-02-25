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Firrari!

Firrari!
Antalya'da müteahhitlik yapan 2013 yılının Mayıs ayında dolandırıcılık suçundan tutuklandı. 14 ay cezaevinde kalan Sakızoğlu, elektronik kelepçe takılmak koşuluyla tahliye edildi. Ancak kelepçesini kırıp ortadan kayboldu. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 14 Nisan 2016 tarihinde aynı daireyi birden fazla kişiye satan Ahmet Sakızoğlu'nu 528 yıl hapis cezasına çarptırdı. Firari müteahhit dün Kütahya'da polise teslim oldu. Sakızoğlu'nun başka bir olaydan kesinleşmiş 7 ay 15 günlük hapis cezası nedeniyle uzlaşma yasasından yararlanmak amacıyla teslim olduğu öğrenildi.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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