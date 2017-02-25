FETÖ ile PKK gizli ortaklığı flash bellekte

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, tutuklanan kişiye ait şifreli olduğu tespit edilen flash belleklerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ses dosyaları ile PKK'nın dağ kadrosuna ait görüntüler ele geçirildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, dört ay önce örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkeme tarafından "Terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne finans sağlamak" suçlamalarıyla tutuklanan D.T'nin iş yerinde ve otomobilinde ele geçirilen 2 flash belleğin dijital incelemesi tamamlandı.

MÜZİK DOSYALARI ARASINA GİZLENMİŞ

Şifreli olduğu tespit edilen dijital materyallerde, farklı sanatçıların isimlerinin yazıldığı ses dosyaları bulundu. Ses dosyalarını inceleyen polis, şarkı yerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ses dosyalarına ulaştı.

Çeşitli sanatçılara ait 26 şarkı dosyası bulunan materyallerde, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna ait görüntüler de bulundu.

Ses dosyalarının isimlerinin her birine farklı şarkı ve sanatçı ismi yazılarak, içeriklerinin gizlenmeye çalışıldığı, bu yöntemin örgütün gizleme yollarından birinin olduğu kaydedildi.

PKK SEMPAZİDANLIĞI VİDEOSU

Dijital materyaller arasında ele geçirilen terör örgütü PKK mensuplarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, örgütün dağ kadrosunda bulunan teröristlerin görüntülerinin birleştirilerek arka fonda bir sanatçının şarkısının çaldığını, bu şekilde terör örgütünün sempazidanlığının yapıldığını belirledi.

FETÖ ELEBAŞININ MESAJLARI

İki terör örgütü arasındaki gizli ortaklığı gösteren dosyalarda ise FETÖ elebaşı Gülen'in mesajları dikkati çekti.

Gülen'in 23 Ekim 2015 tarihli bir ses dosyasında, "Eğer ben kuvvetliysem, güçlüysem imkanlar elimde ise herkes bana biat etme mecburiyetindedir" yönündeki ifadesi ile "Şimdiye kadar bu ülkede olan her ihtilalden evvel ya bir ay kadar yatağa düşmüş veya bir ay kadar delirmiş sokaklarda gezmişimdir. Hadise olmadan evvel nasıl çünkü ruhun zaman üstü bir keyfiyeti vardır. Bu bana ait bir şey değil. Değişik inkılapları kendi düşünce dünyası ile alakalı gören hemen herkes aynı ruh haletini yaşamıştır. Son hadise münasebetiyle bile belki ben 20 gün 30 gün bir delilik yaşamışımdır. Şu anda da üzerimde bir kısım deliliklerin emareleri var. Zaten siz dikkatle dinliyorsunuz. Sözlerimdeki varyantlardan bunları anlayacaksınız." şeklindeki konuşması yer aldı.