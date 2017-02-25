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Eşsiz dava!

Corvus şaraplarının sahibi , Bozcaada’daki 10 taşınmazını boşandığı eşi Şehnaz Ünügür’e devretti. Ancak devir işleminin yapılacağı gün söz konusu taşınmazları üçüncü şahıslara kiraya verdi. Açılan dava sonucu, taşınmazlar Ünügür’e verildi

Eşsiz dava!
Ünlü 'Corvus' şaraplarının sahibi mimar Reşit Soley ile mimar eşi Şehnaz Ünügür 5 yıl önce evliliklerini noktaladı. Buna göre Soley, Çanakkale Bozcaada'da bulunan 10 ayrı taşınmazın yarı hissesini boşanma kesinleştikten sonra Ünügür'e devretti. Ünügür ise devir karşılığında alacağı 6 milyon liralık tazminattan ve nafakadan vazgeçti. Ancak Soley, devir işleminin yapılacağı gün taşınmazları üçüncü kişilere 15 yıllığına kiraya verdi. Ünügür, maddi olarak zarar ettiği gerekçesiyle Soley'e İstanbul Aile Mahkemesi'nde ecrimisil istemli alacak davası açtı. Davaya verdiği dilekçede "Hile ile yüzde 50 oranında taşınmazların üzerine kiralama şerhleri kondu. Boşanma protokolüne aykırı" ifadesi kullanıldı. Soley ise davacının iddialarının doğru olmadığını belirterek davanın reddini talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi ise geçtiğimiz gün kararını verdi. Taşınmazların Ünügür'e verilmesine hükmetti.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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