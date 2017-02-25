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: 'Diriliş'i öve öve bitiremediler

açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Körfez ülkelerinden Diriliş Ertuğrul dizisine yapılan övgüyü anlattı.

Erdoğan: Dirilişi öve öve bitiremediler
Cumhurbaşkanı 'ın içinde iş adamlarının da yer aldığı kalabalık bir heyetle geçtiğimiz hafta Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaretlerde bulundu. Bugünkü 'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerinden Diriliş Ertuğrul dizisine yapılan övgüyü anlattı.

Konuşmasında "Körfez seyahatimde ni anlata anlata bitiremediler diyen Erdoğan, "Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Ödünç akılla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz. Kendi hikayemizi önce kendimiz anlatmalıyız. Körfez seyahatimde Diriliş dizisini anlata anlata bitiremediler. Ben de dedim ki 'Bunun devamı da gelecek." dedi.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi 16:06
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