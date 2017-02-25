Konuşmasında "Körfez seyahatimde Diriliş dizisini anlata anlata bitiremediler diyen Erdoğan, "Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Ödünç akılla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz. Kendi hikayemizi önce kendimiz anlatmalıyız. Körfez seyahatimde Diriliş dizisini anlata anlata bitiremediler. Ben de dedim ki 'Bunun devamı da gelecek." dedi.
Erdoğan: 'Diriliş'i öve öve bitiremediler
CNR Kitap Fuarı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez ülkelerinden Diriliş Ertuğrul dizisine yapılan övgüyü anlattı.
Konuşmasında "Körfez seyahatimde Diriliş dizisini anlata anlata bitiremediler diyen Erdoğan, "Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Ödünç akılla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz. Kendi hikayemizi önce kendimiz anlatmalıyız. Körfez seyahatimde Diriliş dizisini anlata anlata bitiremediler. Ben de dedim ki 'Bunun devamı da gelecek." dedi.
Etiketler: diriliş dizisi , erdoğan , CNR Kitap Fuarı
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