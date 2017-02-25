Dedektif evlat

Türkiye, dün Konya'da işlenen sır gibi bir cinayetin aydınlanmasıyla sarsıldı! Buna göre güvenlik güçlerine geçen ay ÜmmüŞimşek'in 2003 yılından beri kayıp olduğu ve öldürülmüş olabileceği ihbarı yapıldı. İhbarı yapan kadının gönderdiği fotoğraftan yola çıkan ekipler, tüm kayıp başvurularını taradı. 22 Haziran 2003 yılında 'Esrarengiz Cinayet' başlıklı haberde yer alan ve öldürülüp kimsesizler mezarlığına gömülen kadının Şimşek olduğunu saptadı. Polisler, hakkında kayıp başvurusu bulunmayan talihsiz kadının yakınlarının ifadesini aldı. Çelişkili ifadeler üzerine Şimşek'in o dönem cezaevinde bulunan eşini aldattığı gerekçesiyle ağabeyi, ablası ve iki yeğeni tarafından dövülüp, kemerle boğulduğu anlaşıldı. Suçu itiraf eden abla Raziye ile yeğenler Talat ve İlhami Şimşek tutuklandı.
FOTOĞRAFINI BİLE GÖRMEDİ Çorap söküğü gibi çözülencinayeti ise Şimşek'in 17 yaşındakikızı aydınlattı. 3 yaşındayken annesi vahşice öldürülen, babası da cezaevinde olan Aleyna Gökçe (17), yıllarca babaannesi ve dedesiyle beraber kaldı. Annesinin kendisini terk ettiği söylenen, fotoğrafını dahi 14 yaşında gören Aleyna, yıllar sonra aldığı telefonla sarsıldı. Buna göre arayan kişi "Anneni boğdular, sonradabir yere attılar" ifadesini kullandı. Duydukları karşısında şoke olan kız, durumu savcılığa anlattı. Açılan soruşturma kapsamında da Ümmü Şimşek'in katillerine ulaşıldı. Kayıp olanannesinin katillerinibulan Aleyna,şunları anlattı:
HESAP SORMAK İSTEDİM
"Hep 'Annen seni terk etti' denildiği için ondan hesap sormak istedim. Kayıp başvurusunda bulunduktan sonra annemin akrabalarımız tarafından öldürüldüğünü öğrendim, inanmak istemedim. Hatta annemin yakınları beni de öldürmek istemiş ama teyzem sayesinde kurtulmuşum. Babaannemlerin yanında büyüdüm. Şimdi en azından annemin beni terk etmediğini ispatladım, sevindim. Yıllarca teyzelerimden biriyle komşuymuşuz ama teyzem olduğunu bilmiyordum. Hep benden uzak durdular. Yıllarca beni terk ettiği için anneme kızdım, üzüldüm. Adaletinyerini bulmasını istiyorum."
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