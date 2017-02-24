Yunanistan o kalleşlere de sahip çıktı!

AA muhabirinin Yunanistan İltica Ofisinden edindiği bilgiye göre, Meriç (Evros) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikten sonra Orestiada polis karakoluna avukatlarıyla teslim olan Üstçavuş Fatih Arık ve Kıdemli Çavuş Halit Çetin sığınma talebinde bulundu.

Yunanistan'a 15 Şubat'ta kaçak olarak giriş yaptıklarını iddia eden askerler, 20 Şubat tarihinde Dedeağaç kentinde sığınma başvurusu yaptı.

İltica ofisi, kaçak askerlere ilişkin Türkiye'den iade talebi gelmesi durumunda dahi sığınma başvurularına ilişkin tüm yasal sürecin uygulanacağını bildirdi. Askerlerin iltica süreçlerine ilişkin ise bir takvim açıklanmadı.







FETÖ'cü iki asker, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye giden komando birliğindeydi.

YUNAN SAVCILIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADI

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Yunan Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, kaçak askerlerin ülkeye yasa dışı girişleri hakkında savcılığın henüz suç duyurusunda bulunmadığını belirtti.

Yetkili, firari askerlerin nerede tutulduklarına ilişkin ise, "güvenlik endişeleri" sebebiyle bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

Türk ve Yunan yetkililer arasında söz konusu askerlerin durumuna ilişkin bilgi alışverişinin devam ettiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da Yunanistan'ın ilk andan itibaren 15 Temmuz'daki darbe girişimini kınadığını belirterek, "Bundan sonra, askerlerin iade edilip edilmeyeceklerine hukuka ve uluslararası sözleşmelere göre Yunan mahkemeleri karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN 8 DARBECİYİ İADE ETMEMİŞTİ

Öte yandan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan ve sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askere ilişkin Türkiye'nin iade talebi, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafından geçen ay reddedilmişti.

Askerlerin sığınma başvurularının Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmesine devam ediliyor.