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Yeni sistemin ya etkisi nasıl olacak?

'nin krizler karşısında daha esnek hareket etmesini sağlayacak, hareket kabiliyetini genişletecek, Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu dönemde halihazırda yaşadığı ve bundan sonra yaşayacağı muhtemel meydan okumalara karşı kapasitesini artıracak.

Yeni sistemin dış politikaya etkisi nasıl olacak?
, etkisini da da gösterecek. Uluslararası arenada eli güçlenen bölgesel ve küresel krizlerle daha etkin mücadele edecek, yakın ve uzak tehditlerle başa çıkma kabiliyeti artacak.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin Türkiye'nin dış politikasına etkisi:




NATO içinde etkinliği ve rolü artacak. Türkiye'nin iç istikrarı uluslararası ilişkilerine yansıyacak
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 21:31
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