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Nüfus Müdürlüğü'ne gitme derdine son

'Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nüfus Müdürlüğüne gitme derdine son

İçişleri Bakanlığının söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe konulması 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 6 Şubat'ta Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Buna göre, 29 Eylül 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 151'inci maddesine, "Kişiler; kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri bölgelerini, güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilir. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir." fıkrası eklendi.

Düzenleme ile e-Devlet kapısı üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değerde olacak.
  • 24 Şubat 2017, Cuma 08:08
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