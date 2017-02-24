‘Kırmızı tişörtlü bir sivil, oteli gösterdi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli basan askerlerin yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü gününde, Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Bahadır Salgun ve Üsteğmen Murat Köse savunma yaptı.
'ERDOĞAN SAĞ ALINACAK'
Salgun savunmasında, "Binbaşı Şükrü Seymen bize hedefin Cumhurbaşkanı olduğunu ve sağ alınacağını söyledi. Suikast emri verilmedi. Marmaris'te otele 500-600 metre uzaklıkta sahile indik. Bu sırada koşarak yanımıza gelen kırmızı tişörtlü bir sivil Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli tarif etti. Eğer o kişi gelmeseydi o oteli bulamazdık. Araziye kaçtıktan sonra bende teslim olma düşüncesi vardı. Ama grupta teslim olunursa öldürülme şüphesi hâkimdi" dedi. Murat Köse ise şu iddilarda bulundu: "Binbaşı Şükrü Seymen'i daha önceden tanıyordum ve idol olarak görüyordum. Terör operasyonuna gittiğimizi düşündüm. Gökhan Şahin Sönmezateş, TSK'nın yönetime el koyduğunu ve sıkıyönetim ilan edildiğini söyleyince, Şükrü Seymen'e operasyonun içeriğini sordum. O da Cumhurbaşkanı'nın sağ salim alınacağını söyledi. Polislere de el bombasını İsmail Yiğit attı."
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