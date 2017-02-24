Yol Durumu
  1. Almanya’da PKK’ya izin var Erdoğan’a yok
  2. Darbeciye hayır demokrasiye evet

‘Kırmızı tişörtlü bir sivil, oteli gösterdi’

‘Kırmızı tişörtlü bir sivil, oteli gösterdi’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli basan askerlerin yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü gününde, Özel Kuvvetler'de görevli ve savunma yaptı.

'ERDOĞAN SAĞ ALINACAK'
Salgun savunmasında, "Binbaşı Şükrü Seymen bize hedefin Cumhurbaşkanı olduğunu ve sağ alınacağını söyledi. Suikast emri verilmedi. Marmaris'te otele 500-600 metre uzaklıkta sahile indik. Bu sırada koşarak yanımıza gelen kırmızı tişörtlü bir sivil Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteli tarif etti. Eğer o kişi gelmeseydi o oteli bulamazdık. Araziye kaçtıktan sonra bende teslim olma düşüncesi vardı. Ama grupta teslim olunursa öldürülme şüphesi hâkimdi" dedi. Murat Köse ise şu iddilarda bulundu: "Binbaşı Şükrü Seymen'i daha önceden tanıyordum ve idol olarak görüyordum. Terör operasyonuna gittiğimizi düşündüm. Gökhan Şahin Sönmezateş, TSK'nın yönetime el koyduğunu ve sıkıyönetim ilan edildiğini söyleyince, Şükrü Seymen'e operasyonun içeriğini sordum. O da Cumhurbaşkanı'nın sağ salim alınacağını söyledi. Polislere de el bombasını İsmail Yiğit attı."
Etiketler: , , , ,
  • 24 Şubat 2017, Cuma 01:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar