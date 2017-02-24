Kadın dayanışması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Suriyeli mülteci kadınların sorunlarının çözümüne yönelik bir proje başlattı. KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, "Eğer biz mülteci kadınve çocuklara zamanında ulaşamazsak buinsanları suç örgütlerinin tuzağına düşmüşolarak göreceğiz" dedi. KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da "Bu kadınlar iş bulamıyorlar ya da istismara açık bir şekilde düşük maaşla çalışıyorlar. Ayaklarıüzerinde durmak için biraz cesarete, birazdesteğe ihtiyaç duyan kadınlar da var.İnşallah bu kadınlara destek olacağız" dedi.
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