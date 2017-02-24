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Kadın dayanışması

Kadın dayanışması
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Suriyeli mülteci kadınların sorunlarının çözümüne yönelik bir proje başlattı. KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, "Eğer biz mülteci kadın ve çocuklara zamanında ulaşamazsak bu insanları suç örgütlerinin tuzağına düşmüş olarak göreceğiz" dedi. KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da "Bu kadınlar iş bulamıyorlar ya da istismara açık bir şekilde düşük maaşla çalışıyorlar. Ayakları üzerinde durmak için biraz cesarete, biraz desteğe ihtiyaç duyan kadınlar da var. İnşallah bu kadınlara destek olacağız" dedi.
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