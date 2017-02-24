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İzdivaç takipte

İzdivaç takipte
TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, evlilik ve izdivaç programlarını incelemek üzere alt komisyon kuruldu. Başkan AK Parti İstanbul Milletvekili , "Televizyonlardaki evlilik ve izdivaç programlarında aile bütünlüğünü bozan unsurlar var. Hukuka, kadın haklarına ve ahlaka aykırı yayınlar var. Meclise ulaşan dilekçelerle bu konuda inceleme yapma zarureti doğdu" dedi.
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