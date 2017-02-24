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ve i iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ve i iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal

ve lodos nedeniyle bugünkü bazı ini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

16.00 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

17.00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü

17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18.30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

18.45 Bostancı - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü

19.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

19.40 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:

15.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.00 tarihindeki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

21.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

21.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 17:36
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