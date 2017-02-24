Hadi gülümse!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde sağlık seferberliği başlattı. Yeryüzü Doktorları (YYD), TİKA'nındesteği ile 2007'den bu yana 'GülümseyenÇocuklar", "Gülümseyen Yüzler" kapsamında Sudan, Gazze, Azerbaycan, Moritanya ve Yemen başta olmak üzere 40'tan fazla ülkede ameliyat ve tedaviler gerçekleştirdi. Yeryüzü Doktorları bağışçıları ve TİKA'nın yardımlarıyla binlerce çocuk fiziksel kusurlarından kurtulup, sağlığına kavuştu. Binlerce yetişkin görmeye başladı, hayata sarıldı. Son olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Rektör Yardımcısı ProfesörDoktor Ekrem Güneren başkanlığında 13 kişilik sağlık ekibi, "Yeryüzü Doktorları" olarak Sudan'a çıkarma yaptı. Aralarında 4 plastikcerrah, 3 anestezi uzmanı, 2 çocuk uzmanıve 3 ameliyathane hemşiresi, başkentHartum'daki hastanede, şifa dağıttı. Sudan'da genetik olan "dudak yarığı" ameliyatları için 4. kez bu ülkeye giden sağlık ekibi 5günde tam 106 çocuğu sağlığına kavuşturdu.
15 BİN GÖNÜLLÜ
2000 yılında sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, 15 bini aşkın hekimden oluştu. Gönüllü hekimler ordusu, kriz, acil durumlar ile az gelişmiş ülkelerde; tedavi edici sağlık, koruyucu sağlık, sağlık eğitimi, ekipman, sistem ve ilaç desteği sağlıyor.
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