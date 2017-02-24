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Hadi gülümse!

Türkiye, 2007’den bu yana özellikle Afrika’da sağlık dağıtmaya başladı. , binlerce kişiyi ayağa kaldırdı. Son çıkarma, Sudan’a yapıldı. Hastalar gülmeye başladı

Hadi gülümse!
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde sağlık seferberliği başlattı. Yeryüzü Doktorları (YYD), TİKA'nın desteği ile 2007'den bu yana 'Gülümseyen Çocuklar", "Gülümseyen Yüzler" kapsamında Sudan, Gazze, Azerbaycan, Moritanya ve Yemen başta olmak üzere 40'tan fazla ülkede ameliyat ve tedaviler gerçekleştirdi. bağışçıları ve TİKA'nın yardımlarıyla binlerce çocuk fiziksel kusurlarından kurtulup, sağlığına kavuştu. Binlerce yetişkin görmeye başladı, hayata sarıldı. Son olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ekrem Güneren başkanlığında 13 kişilik sağlık ekibi, "Yeryüzü Doktorları" olarak Sudan'a çıkarma yaptı. Aralarında 4 plastik cerrah, 3 anestezi uzmanı, 2 çocuk uzmanı ve 3 ameliyathane hemşiresi, başkent Hartum'daki hastanede, şifa dağıttı. Sudan'da genetik olan "dudak yarığı" ameliyatları için 4. kez bu ülkeye giden sağlık ekibi 5 günde tam 106 çocuğu sağlığına kavuşturdu.



15 BİN GÖNÜLLÜ
2000 yılında sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, 15 bini aşkın hekimden oluştu. Gönüllü hekimler ordusu, kriz, acil durumlar ile az gelişmiş ülkelerde; tedavi edici sağlık, koruyucu sağlık, sağlık eğitimi, ekipman, sistem ve ilaç desteği sağlıyor.

MEVLÜT YÜKSEL
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