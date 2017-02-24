Almanya İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz'dan sonra 136 FETÖ'cü diplomatın Almanya’ya iltica müracaatında bulunduğunu açıkladı. Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin verilerine göre ise 2015 yılında bin 767 iltica ederken, 2016 yılında ise 5 bin 166 Türk vatandaşı iltica başvurusunda bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'ya iltica müracaatında bulunanların sayısında artış yaşandı. Alman eyalet televizyonları WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin İçişleri Bakanlığına yaptıkları müracaat üzerine, Bakanlık 136 Türk diplomatın Almanya'ya iltica müracaatında bulunduğunu açıkladı. 136 diplomatın iltica müracaatında aile fertlerinin de olduğu belirtildi. Bakanlık iltica başvurusunda bulunan diplomatların mesleki konumları hakkında bilgi vermedi.
İltica başvurusı yapanlar arasında NATO'da görev yapan darbeci askerler de bulunuyor.
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'ın verilerine göre, 2015 yılında ise Almanya'ya iltica eden Türk vatandaşlarının toplan sayısı bin 767 kişi iken, 2016 yılında iltica başvurusunda bulunanların sayını 5 bin 166 oldu.
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feto onlarada kazik atar.....ve ataacaktir..bu sadece ne Zaman meselesidir. !!! o Zaman Berlinin ciglilklarini uzaydan bile duyarsuíniz...sonuc....bnei isirmayan yilan yasasin...da birgün o yilan...seni yutacaktir.
ALLAHIM BAŞLARINA BELA ET YARABBİ AMİN
terör teknesi almanya, bu almanyanın geçmiş tarihi de terör yeni almanyada terörist kampıdır, birde utanılmadan avrupa ülkesi imiş görüyorlar, siz olsa olsa lağım faresi olursunuz oda oldunuz almanya. avrupa terörist birlğinin en başı çeken almanya.
Almanya 15. Temm. dan önce Incirlik`e yerlesmek icin sebebsiz ugrasmadi. Türkiye Almanya ile iliskilerini azamiye indirmesi sarttir. Cünkü Almanya Türkiye`ye karsi Hile- ve Yalan-Siyaseti uyguluyor. Almanya`daki Türkler bu seneki Merkel-secimlerini boykot etmelidirler. Türkler cocuklarini bu ülkeye köle olarak ASLA birakmamalidirlar!
Almanyanin Incirlikten atilma zamani geldi hatta ABD rinin de atilmasi cok gereklidir
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