Erdoğan, Putin ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım 2015'te Rusya ile yaşanan uçak krizi ardından Rusya'ya ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirecek.
Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye ve Irak ile terörle mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor..
- 24 Şubat 2017, Cuma 12:23
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DIKKAT ALMANYANIN IC ISLERI BAKANI TÜRKLERIN ALMANYADA REFERANDUM OYU KULANAMALARINI ENGELEMEK ICIN YENI YASAKLAR GETIRMEK ISTIYOR ALMANYA ERDOGANA KARSI HER HAINLIGI YAPACAKTIR ALMANYADAKI TÜRKLERIN DIKKATINE.
İnşallah.
iiy hos güzelde...Ankara artik Natodan ayrilma sinyallleri vermek zorunda...yagmiyorsada gürlemeli...yoksa AB ABD oyuncagi olmaya mahkumuz.
Cok iyi olur . ABD 'ri iki yuzludur, Isarail icin...Sayin Baskan Trump da Israil askeri olmusur..
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