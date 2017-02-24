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Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı , 9-10 Mart'ta 'ya gidecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Erdoğandan Rusyaya kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım 2015'te ile yaşanan uçak krizi ardından Rusya'ya ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye ve Irak ile terörle mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor..
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 12:23
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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benhur benhur

DIKKAT ALMANYANIN IC ISLERI BAKANI TÜRKLERIN ALMANYADA REFERANDUM OYU KULANAMALARINI ENGELEMEK ICIN YENI YASAKLAR GETIRMEK ISTIYOR ALMANYA ERDOGANA KARSI HER HAINLIGI YAPACAKTIR ALMANYADAKI TÜRKLERIN DIKKATINE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 14:57
Maho Maho

İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 14:40
taka41 taka41

iiy hos güzelde...Ankara artik Natodan ayrilma sinyallleri vermek zorunda...yagmiyorsada gürlemeli...yoksa AB ABD oyuncagi olmaya mahkumuz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.02.2017 14:10
Ayse Ayse

Cok iyi olur . ABD 'ri iki yuzludur, Isarail icin...Sayin Baskan Trump da Israil askeri olmusur..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.02.2017 13:09
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