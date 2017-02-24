Diyanet 2017 hac sonuçlarını açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılı hackuraları çekildi. Kuraya, 1 milyon 782 bin kişi katılırken, sonuçların saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacağı bildirilmişti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in katılımıyla, bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları için kura töreni düzenlendi. Yapılan törende 80 bin kişi kutsal topraklarda Hac ibadetini tamamlayacak.
Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene çok sayıda hacı adayı katıldı. Bu yıl, 1 milyon 892 bin 724 hacı adayı hac ibadeti için başvuruda bulunurken, çekilen kura sonucunda 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
Prof. Dr. Görmez, "Hac ibadeti büyük yolculuklardan ibarettir. Hem ahretimize, hem tarihimize, hem de kardeşlerimize yolculuktur. Ama hac ibadetinin en büyük gayesi Kabe'nin sahibine yolculuktur" dedi. Görmez, bu yıl 4 bin 600 şehit ailesi ve gazinin de hac ibadetlerini kuraya tabi olmadan yerine getirebileceğini söyledi.
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