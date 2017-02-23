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Şili’den transfer

Şili’den transfer
Türkiye'ye gelen ve Şili'de Augusto Pinochet'nin yenildiği referandumda 'hayır' kampanyasını yürüten Eugenio Ferrada, bugün İzmir'de CHP'lilerle bir araya gelecek. Türkiye'de halka gitmek yerine Şili'den reklamcı transfer eden CHP'ye sosyal medyada sert eleştiriler vardı. Ferrada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile de görüşecek.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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