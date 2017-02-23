İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi, Şişli, Beyoğlu, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe başta olmak üzere çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Okmeydanı'nda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki bazı adreslere yönelik çalışmalar sırasında ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araçlarla sokak başlarını tutan Özel Harekat polisleri de güvenlik önlemi alarak sokak girişlerini kapattı. Önceden belirlenen binalara kapıları koçbaşı ile kırarak giren Özel Harekat polisleri, bu evlerde arama yaptı. Bu sırada tedbir amaçlı olarak 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletildi. Baskın düzenlenen evlerde bir süre arama yapan ekipler, çevrede bir süre daha devriye gezdikten sonra söz konusu bölgelerden ayrıldı. Operasyonda gözaltına alınan olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi.