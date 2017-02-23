Yol Durumu
  1. ABD konsolosluğuna PKK operasyonu
  2. FETÖ Pakistan'dan tamamen silinecek

'li rezil oldu

'li daha önce CHP lehine propaganda yapan bir sosyal medya trolünün yeni bir videosunu "nden anlamlı 'hayır' çağrısı" diye paylaşarak kendini rezil etti. Özkan'ın 'Anadolu köylüsü' diye tanıttığı söz konusu kadının abartılı makyajı ve Erzurum şivesini taklit etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

CHPli Tuncay Özkan rezil oldu

Sosyal medyada 'li olduğu iddia edilen bir kadın daha önce yayınladığı bir videoda anayasa değişikliğine karşı tepkisini ilginç bir şekilde anlatmıştı.

Videodaki kadın, sistem değişikliğine karşı olduğunu çok hızlı bir şekilde konuşarak anlatması, ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden olmuştu.

CHP'Lİ VEKİL REZİL OLDU
CHP'li vekil da, aynı kadının farklı bir videosunu sosyal medya hesabından, "nden anlamlı HAYIR çağrısı: Elimizde kala kala bir vatan bir hürriyet bir de cumhuriyet kaldı... O yüzden HAYIR diyorum..." sözleriyle paylaştı.

PAYLAŞIMI SİLDİ
Bir takipçinin Özkan'a "Anadolu halkıyla alakasız olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Doğru ya sizin için Anadolu ekip biçen çağrılınca askere gelendir" diyerek tepki gösterdi. Özkan sosyal medya takipçilerinden tepki gelmesi üzerine paylaşımını sildi.
Etiketler: , ,
  • 23 Şubat 2017, Perşembe 15:06
YORUMLAR 19 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (19 yorum)
Song&#252;l Oğuz Songül Oğuz

Trakya dan bu tarafını kabul etmeyen o kadın şimdi Ülke derdine düştü öyle mi?Darbeyi alkışlamıştır. CHP'li Tuncay Özkan partisini tanımıyor vatandaşı nasıl tanıyacak.Rezil ola ola sizlerden kurtulacağız.Utanın.EVET ,EVET.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.02.2017 01:44
can can

ağlayan adam!!!!!! bu ülke özgürrrrrrrrr. EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.02.2017 00:04
mehmet mehmet

EVET EVET EVET TUNCAY

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.02.2017 23:10
mehmet mehmet

EVET TUNCAY BU BİZİM TUNCAY EVET EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.02.2017 22:38
Ramba Samba Ramba Samba

Sari inegi, Sari kizi, Sari gülü, Sari cicegi Sari odalari Chpkk ya vermiyecektik

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır0
cevapla 23.02.2017 21:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (19 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar