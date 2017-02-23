Sosyal medyada CHP'li olduğu iddia edilen bir kadın daha önce yayınladığı bir videoda anayasa değişikliğine karşı tepkisini ilginç bir şekilde anlatmıştı.



Videodaki kadın, sistem değişikliğine karşı olduğunu çok hızlı bir şekilde konuşarak anlatması, ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden olmuştu.

CHP'Lİ VEKİL REZİL OLDU

CHP'li vekil Tuncay Özkan da, aynı kadının farklı bir videosunu sosyal medya hesabından, "Anadolu köylüsünden anlamlı HAYIR çağrısı: Elimizde kala kala bir vatan bir hürriyet bir de cumhuriyet kaldı... O yüzden HAYIR diyorum..." sözleriyle paylaştı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Bir takipçinin Özkan'a "Anadolu halkıyla alakasız olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Doğru ya sizin için Anadolu ekip biçen çağrılınca askere gelendir" diyerek tepki gösterdi. Özkan sosyal medya takipçilerinden tepki gelmesi üzerine paylaşımını sildi.







