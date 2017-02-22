Yaralar sarılmıyor

2009 yılında, kırılan kolunun tedavisi için götürüldüğü özel hastanede, ameliyat sonrası yaşamını yitiren 5yaşındaki Yiğit YakupSarı'nın ailesi, başlattıkları hukuk mücadelesini 8 yıldır sürdürüyor. Açtıkları ceza davasında ameliyata giren anestezi uzmanı F.B.'ninberaat etmesinin Yargıtay tarafından onanması SenemÖmer Sarı çiftini kahretti. Adil yargılama hakkının ihlal edildiğini gerekçe gösterip yeniden yargılama talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuran çift, birbiriyle çelişkili raporlarla F.B.'nin beraat ettiği iddiasında bulundu. Sarı çifti yargının eninde sonunda adaleti bulacağını, hukuk mücadelesini kazanacaklarını söyledi.
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