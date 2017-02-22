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Külliye’de

TÜSİAD Külliye’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği () üyelerini 'nde kabul etti. Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ve Gümrük Birliği, uluslararası ilişkiler, sanayi, eğitim ve gençlik konularında Türk iş dünyasının görüşlerini 'na sundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen TÜSİAD Yönetim Kurulu heyetinde; Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcıları Ali Y. Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası ile TÜSİAD üyeleri Serra Akçaoğlu, Batu Aksoy, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara ve İdil Yiğitbaşı yer aldı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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