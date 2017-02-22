Teröristbaşının yeğeni o sorusuya cevap veremedi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında hakimin "15 Temmuz darbe girişimiyle Fetullah Gülen'in bir alakası var mı?" sorusuna yanıt veremedi.
İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonu olmadığı için Sosyal Tesisler Konferans Salonu'nda görülmeye başlanan davaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklu sanık Mehmet Mezher Gülen ile birlikte 13 tutuklu sanık, sanıkların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 'Okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' ve Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar ve 13 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
DARBE GİRİŞİMİNE YANIT VERMEDİ
Hakimin "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Fetullah Gülen'in bir alakası var mı?" sorusu üzerine sanık Mehmet Mezher Gülen, "Bununla ilgili çok şüphe ve şaibe var. Yargılanmam ile ilgili bir durum olmadığından bu konuya girmeyeceğim" dedi.
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ülkeye hainlik edenlerin allah belasını versin.
çünkülüm bu soruya nasıl kıvırsamda cevap versem dedi ,ama cevap bulamayınca beyni yandı , kısa devre yaptı,,beyin ameliyatı yada beyin nakli şart arkadaşa,,
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