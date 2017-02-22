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'ni kundaklayan kişi yakalandı

Kadıköy'de, ni kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi yakalandı

Kadıköy'de, ni kundakladığı öne sürülen şüpheli, Sancaktepe'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olayı soruşturan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ekipler, şüpheli M.A.A'yı Sancaktepe'de gözaltına aldı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 20:10
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