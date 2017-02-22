Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı öne sürülen şüpheli, Sancaktepe'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, olayı soruşturan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi.
Ekipler, şüpheli M.A.A'yı Sancaktepe'de gözaltına aldı.
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