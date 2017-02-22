İnsanlık dondu

İnsan tacirleri 30 göçmeni ölüme terk etti. Pakistan ve Afganistan vatandaşı 30 kişi ülkelerindeki savaş ve olumsuz şartlar dolayısıyla insan tacirleriyle kişi başı 7 bin dolara sözleşip İstanbul'a gitmek üzere anlaştı. Ağrı Dağı'nda kaderlerine terk edilen göçmenler güvenlik güçleri tarafından bulundu. Pakistan uyruklu 17 yaşındaki Muhammed Naser Ahmed'in ise donmuş cesedine ulaşıldı. Türk güvenlik güçleri tarafından donmak üzereyken son anda kurtarılan, soğuk nedeniyle el ve ayak parmaklarında kangren oluşan 29 göçmen, Erzurum'da tedavi altına alındı. Ayakları donan Muhammet Idnan Han'ın ise tüm ayak parmakları kesildi. Ülkesindeki hasımlarından kaçtığını anlatan Han, şunları söyledi: "Arsamızı almak istiyorlardı. Vermediğimiz için bana sürekli işkence yapıyorlardı. Ailem, hayalimdeki ülke olan Türkiye'ye getirmeleri için insan tacirlerine binlerce dolar verdi. Yolda her iki ayağım dondu. Beni bırakıp gittiler. Beni kurtaranaskerlere, doktorlara teşekkür ediyorum.Şu an tek isteğim beni Pakistan'agöndermeyin. Yoksa öldürürler."
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