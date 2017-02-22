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’in baş avukatı yakalandı!

elebaşı ’in 21 yıldır yakınında olan ve baş avukatı olarak bilinen  yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan Erdemli’nin gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Fetullah Gülen’in baş avukatı yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (/PDY) elebaşı 'in uzun yıllar avukatlığını yapan İstanbul'da yakalandı.

Sabah'ın edindiği bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen ve her yerde aranan Orhan Erdemli İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Erdemli, sorguya alındı.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba 11:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Bu alçak ABDDEKİ VBATİKAN PAPAZI FETODAN YALAN DOLAN TAKİYE SİNSİLİK KUMPASI ÖĞRENMİŞTİR.bUNLARIN ALAYINDA YARIM GRAM DELİKANLILIK YOK

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cevapla 22.02.2017 11:34
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