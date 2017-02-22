Fetullah Gülen’in baş avukatı yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli İstanbul'da yakalandı.

Sabah'ın edindiği bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen ve her yerde aranan Orhan Erdemli İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Erdemli, sorguya alındı.