Dayaklık rapor

İstanbul'da spiker KübraEken, 2011'de Neptün BülentEken ile evlendi. Ekim 2013'tesezaryen ile bir çocuk dünyayagetirdi. Hastaneden taburcuedildikten 2 gün sonra isekomaya girdi. Eken'in eşinin darpetmesi sonucu felç kaldığı iddiaedildi. Açılan davada Bülent Eken'in"kasten yaralama" suçundan 9yıla kadar hapsi istendi. Adli TıpKurumu Başkanlığı 2'nci İhtisasKurulu ise Eken'in beyin kanamasıgeçirmesine yol açan nedenin doğumsırasında uygulanan spinal anestezinin desebep olabileceğini belirtti. Mahkeme KübraEken'in yaşadığı olayın darp neticesinde olupolmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndanrapor istedi. Gelen raporda "Olay mevcutverilerle tespit edilemedi" denildi. Bununüzerine Kübra Eken'in avukatlarındanHasan Adil Atabay, ek rapor alınmasınıtalep etti. İstenilen yeni rapor ise dünaçıklandı.
'TIBBEN AYRIM YAPILAMAZ'
39 uzman doktorun imzasıyla hazırlanan raporda, "Olayda bahsedilen kişi 23 Haziran 2013 tarihinde bilinci kapalı bir şekilde hastaneye gitmesine neden olan bu tablonun spinal anetsiteziye bağlı olarak oluşan BOS kaçağı kaynaklı kanama alanında kendiliğinden başlayan yeni bir kanama olabileceği gibi, maruz kaldığı bildirilen travmanın etkisiyle mevcut kanama alanında yeni bir kanamanın da başlamış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamayacağıoy birliği ile mütalaa olunur" denildi. Rapor, davacıyı şoke etti.
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