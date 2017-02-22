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Spiker Eken, doğumdan sonra kocası tarafından darp edildi. Komaya girdi. ‘Beyin kanamasının nedeni belirlenemedi’ u ise şoke etti

Dayaklık rapor
İstanbul'da spiker Kübra Eken, 2011'de Neptün Bülent Eken ile evlendi. Ekim 2013'te sezaryen ile bir çocuk dünyaya getirdi. Hastaneden taburcu edildikten 2 gün sonra ise komaya girdi. Eken'in eşinin darp etmesi sonucu felç kaldığı iddia edildi. Açılan davada Bülent Eken'in "kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapsi istendi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2'nci İhtisas Kurulu ise Eken'in beyin kanaması geçirmesine yol açan nedenin doğum sırasında uygulanan spinal anestezinin de sebep olabileceğini belirtti. Mahkeme Kübra Eken'in yaşadığı olayın darp neticesinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istedi. Gelen raporda "Olay mevcut verilerle tespit edilemedi" denildi. Bunun üzerine 'in avukatlarından Hasan Adil Atabay, ek rapor alınmasını talep etti. İstenilen yeni rapor ise dün açıklandı.

'TIBBEN AYRIM YAPILAMAZ'
39 uzman doktorun imzasıyla hazırlanan raporda, "Olayda bahsedilen kişi 23 Haziran 2013 tarihinde bilinci kapalı bir şekilde hastaneye gitmesine neden olan bu tablonun spinal anetsiteziye bağlı olarak oluşan BOS kaçağı kaynaklı kanama alanında kendiliğinden başlayan yeni bir kanama olabileceği gibi, maruz kaldığı bildirilen travmanın etkisiyle mevcut kanama alanında yeni bir kanamanın da başlamış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamayacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi. Rapor, davacıyı şoke etti.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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