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Vahşet babası

Ahmet Coşkun, üvey babası Müştak Mozzak tarafından öldürülüp kuyuya atıldı! Suçunu itiraf eden katil, tüyler ürperten i anlattı: Eşim oğlunu çok seviyordu. Onu ortadan kaldırırsam beni seveceğini düşündüm...

Vahşet babası
İzmir'in Menemen İlçesi'nde bir haftadır kayıp olan Ahmet Coşkun'un (15) cesedi Manisa'da bulundu. Coşkun'un kafasına keserle vurulup, su kuyusuna atılarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili üvey baba Müştak Mozzak (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Müştak Mozzak, "Eşim oğlunu çok seviyordu, Ahmet'e çok düşkündü. Onun bu sevgisini kıskandım. Ahmet'i ortadan kaldırırsam beni seveceğini düşündüm" dedi. Mozzak'ın üvey oğlunu, "Gel seni Manisa'daki köyümüze götüreyim. Gezer dolaşırız" diyerek kandırdığı, in ardından hiçbir şey olmamış gibi Menemen'e geri döndüğü ve arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Emmineyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çelik yelek giydirildi. Öldürülen çocuğun yakınları ve ilçe halkı Müştak Mozzak'ı linç etmeye kalkıştı.

ANNESİNİ O İKNA ETMİŞ
Cinayetle ilgili katil zanlısının arkadaşı Y.K. ile eşi Elif Mozzak da gözaltına alındı. Bu arada, Elif Mozzak'ın oğlu Ahmet, henüz 15 aylıkken eşinden boşandığı, evliliği düşünmediği ancak oğlu Ahmet'i kırmamak için Müştak Mozzak'la evlendiği ortaya çıktı. Mozzak'ın, liseli Ahmet'in kaldığı yurtta muhasebe işlerine baktığı öğrenildi.

KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!
Lise öğrencisi Ahmet Coşkun, önceki gün Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir su kuyusunda ölü bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler uzun uğraşlar sonucu cesedi kuyudan çıkardı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ceyhan TORLAK
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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