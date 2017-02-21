Türk halkını ehil görmeyenler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkhalkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudanseçmeye ehlidir. Referandumda'hayır' diye çalışanlar ve 'hayır' oyu verecekler,kendilerini de Türk halkını dadoğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir"değerlendirmesinde bulundu.Sosyal medya hesabından bugün halkın, doğrudanyürütmeyi seçmediğini, sadece milletvekillerini,yasamayı seçtiğini belirten Bozdağ,Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindehalkın, hem yasamayı hem de yürütmeyi ayrıayrı ve doğrudan seçeceğine dikkat çekti.
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