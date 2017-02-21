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Türk halkını ehil görmeyenler

Türk halkını ehil görmeyenler
Adalet Bakanı , "Türk halkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehlidir. Referandumda 'hayır' diye çalışanlar ve 'hayır' oyu verecekler, kendilerini de Türk halkını da doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir" değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medya hesabından bugün halkın, doğrudan yürütmeyi seçmediğini, sadece milletvekillerini, yasamayı seçtiğini belirten Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halkın, hem yasamayı hem de yürütmeyi ayrı ayrı ve doğrudan seçeceğine dikkat çekti.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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