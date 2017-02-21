Terör bekçileri

Mehmetçik, Mardin’e bağlı Koruköy’de teröristleri kıstırdı. Önemli isimlerini kaybeden Kandil, HDP’ye emir verdi. HDP’li vekiller köyde sivil katliamı yapıldığı yalanını attı. Nöbet başlattı. Terörist avı yapan Mehmetçik’in ise köylülerin her ihtiyacını karşıladığı görüldü.
Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy'de, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat'ta başlatılan operasyonda, şimdiye kadar 2'si üst düzey yönetici olmak üzere 4 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen iki teröristten biri olan Behzat kod adlı teröristin, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu belirlendi. Operasyonların devam ettiği köyde evlerin altında birçok sığınak bulunduğu ve içlerinde Behzat kod adlı terörist gibi üst düzey PKK'lıların bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Kandil'in emirlerini yerine getiren HDP, bir kez daha harekete geçti.
Murat Karayılan'ın sağ kolu Behzat kod adlı terörist öldürülünce Kandil vekilleri harekete geçti.
TÜNELLER TERÖRİST KAYNIYOR
Tonlarca bomba ve mühimmat bulunan köyde askerin 'katliam' yaptığı yalanını atan HDP'liler, Nusaybin'e giderek terör bekçiliği yapmaya başladı. Pervin Buldan başta olmak üzere birçok HDP'li vekil, sosyal medyada Koruköy'de askerin sivilleri öldürdüğü yalanını söylerken, HDP milletvekileri Erol Dora,Ayşe Acar Başaran, Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Leyla Güven yanlarındaki bir grupla beraber köye girmeye çalıştı. Koruköy'e 15 kilometre uzaklıkta güvenlik güçlerince durdurulan grup, operasyonların sürdüğü ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği gerekçesiyle mahalleye alınmadı. Koruköy'de olanlardan endişe duyduklarını ve yasağın bir an önce kalkmasını istediklerini belirten partililer, köylülere işkence yapıldığı iddiasıyla köy girişinde oturma eylemi başlattı. Ancak HDP ve PKK'nın ortaklaşa oyunu bozuldu. Nusaybin'iniçinde operasyona devam eden Mehmetçik'inköyde yaşayan sivillere gıda yardımı yaptığı,hastaların ayağına gidip tedavi ettiği ve her ihtiyacıolanın yardımına koştuğu görüntülendi. Köyde 54 kişi gözaltına alınırken; evlerin altına kazılan tünellere sığınan bir miktar teröristin daha bulunduğu belirtildi.
Operasyonda çok sayıda bomba ve mühimmat ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 34 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca hainlerin barınma yerleri ile silah depoları da yerle bir edildi.
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