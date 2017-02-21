Referandum hazırlığı tamam

Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kampanya tanıtım toplantısına yaklaşık 10 bin vatandaşın katılması bekleniyor. Kampanya tanıtım toplantısına bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri il kadın ve gençlik kolları başkanlarının yanı sıra, eski milletvekilleri ile eski il başkanları da katılacak. Toplantıda bir konuşma yapacak olan Başbakan Binali Yıldırım'ın teşkilata '2 ay boyunca gece gündüz sahada olun' mesajı verecek.



YENİ ŞARKILAR GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Tanıtım toplantısında referandum şarkıları ve sloganları da ilk kez görücüye çıkacak. Kampanyada Türkçe'nin yanısıra Kürtçe, Arapça, Karadeniz ve Ege ezgilerinin yer aldığı referandum şarkıları olacak. Referandumun şarkılarından biri olan 'Tabi ki evet' ilk kez Aksaray'daki düzenlenen doğalgaz depolama tesisi açılış töreninde kullanılmış ve çok beğenilmişti.



2 AY YOĞUN PROGRAM

Başbakan Yıldırımın referandum startını vermesinin ardından meydanlara inecek. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eş zamanlı olarak meydanlara olacak. Yıldırım'ın 20 büyükşehirde miting yapması bekleniyor.