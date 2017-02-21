Yol Durumu
  1. Terör bekçileri
  2. FETÖ’nün yolu!

Provokatöre müebbet

Provokatöre müebbet
Diyarbakır Silvan'da güvenlik güçleri yandaşlarını tek tek yakaladı. Onlar arasında Rumettin B. de vardı. Rumettin B.'nin vatandaşları tehdit edip yaralı teröristleri hendeklerden çıkarmaya çalıştığı saptandı. Rumettin B., vatandaşların teşhisleri sonucu yakalandı. Terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Özgür CEBE
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar