Kafa kafaya dehşet!

Adı sürekli taciz ve kaza haberiyle anılan Metro Turizm'in otobüsü yine kazaya karıştı. Korkunç kaza dün Iğdır'da yaşandı. Biri Metro Turizm'e ait iki yolcu otobüsü yoğun sis ve hatalı sollama yüzünden kafa kafaya çarptı. Ortalık adeta savaş dönerken, yolcular sağa-sola savruldu. Sürücüler Hüseyin Onat (44) ve Ali Karadağ'la (38) birlikte yolculardan Okay Turan, Ziver Tek, Mustafa Tüfekçi ile Nahçıvan vatandaşları Samaya Jaferova, Suleyman Eliyev ve Farhad Farhadu hayatını kaybetti. Cenazeler otopsiden sonra ailelerine teslim edildi. Feci kazada 28 kişi de yaralandı. 27'sinin Azerbaycan vatandaşı, 1 kişinin ise Türkiye vatandaşı olduğu öğrenildi. Öte yandan bölünmüş karayolunun, kazanın olduğu bölgede Nahcivan'dan geliş yönünün onarım nedeniyle kapalı olduğunu, bu nedenle tek şeride düşen yolda, zaman zaman kazaların meydana geldiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.