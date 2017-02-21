AVRUPA'NIN HAK İHLALLERİ KARNESİ
ALMANYA
Almanya'da 1990-2016 yılları arasında yaklaşık 1.000 ırkçı cinayet işlendi. Bunların neredeyse tamamı adi (sıradan) suç kapsamında değerlendirildi.
Almanya'da 90'lı yılların başından itibaren ırkçı ve İslamofobik saldırılar artmaya başladı.
Her yıl yaklaşık 10 bin ırkçı/İslamofobik suç işleniyor.
2001-2016 yılları arasında her yıl ortalama 20 cami saldırıya uğradı.
Son 14 yıl içinde 300'ün üzerinde cami saldırısı gerçekleşti.
Sadece 2016 yılında Almanya'da; 60 camiye saldırı düzenlendi.
260'dan fazla İslam karşıtı eylem yapıldı.
665 sığınma talep eden Müslüman mülteci saldırıya uğradı.
9 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ ÇOCUK KAYIP
Bugün Almanya'da 9 binden fazla mülteci çocuk kayıp.
Almanya'daki kayıp Suriyeli çocukların organ ve fuhuş tacirlerinin eline düştüğü iddia ediliyor.
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bunlari Sayin Merkel gelince önüne koyacaktiniz.... veya AB bakanlarindan kim gelirse gelsin...önüne servis edin...AB makamlari kimki bize nasihat vermek hevesindeler...bunlari önlerine koymassaniz...susmazlar .
ey ab o kayıp mülteci çocukların hesabını ver
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