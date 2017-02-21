Gaz bombası

Korkunç patlama dün İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. 3 katlıbinanın girişindekipastanede patlama yaşandı.Mahallede büyük panikyaşanırken, çevredebulunan birçok işyeri,araba ve ev hasar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada 1'i ağır7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, aşanabilecek olumsuzluklara karşı olay yerinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.
İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA
Büyük panige neden olan gaz patlamasıyla ilgili İGDAŞ'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada tesisattaki doğalgazsobasınınİGDAŞ'ınbilgisi ve izniolmaksızınsöküldüğüve sökülendoğalgazsobasındansızan gazınpatlamayanedenolduğunundüşünüldüğübelirtildi.
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