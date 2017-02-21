Gaz bombası

Korkunç patlama dün İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. 3 katlı binanın girişindeki pastanede patlama yaşandı. Mahallede büyük panik yaşanırken, çevrede bulunan birçok işyeri, araba ve ev hasar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, aşanabilecek olumsuzluklara karşı olay yerinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.



İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Büyük panige neden olan gaz patlamasıyla ilgili İGDAŞ'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ'ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü ve sökülen doğalgaz sobasından sızan gazın patlamaya neden olduğunun düşünüldüğü belirtildi.