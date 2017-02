FETO’yu verin

Türkiye, son dönemde dünyanın merkezi oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra CIA Direktörü Mike Pompeo, Türkiye'ye geldi. Pompeo'nun ardından İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart William Peach de soluğu Türkiye'de aldı. Daha önce İngiltere Başbakanı Theresa May'in ABD ziyaretinden hemen sonra Türkiye'ye gelmesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyaretleri, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yürütülen telefon diplomasisinden sonra dün de Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i kabul etti.



NET MESAJ VERİLDİ

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren kabule Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Kabulde, terörle mücadelede uluslar arası işbirliğinin yanı sıra özellikle Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele konusu ele alındı. ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde Suriye'de terör örgütleri PYD/YPG'ye verilen desteğin oluşturduğu rahatsızlık Senatör McCain'e de iletildi. Görüşmede bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü desteklenerek mücadele edilemeyeceği ifade edildi. Suriye'nin kuzeyinde PYD/ YPG konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri vurgulanırken, terör örgütü DEAŞ'a karşı Rakka'da yapılacak operasyon da gündeme geldi. Görüşmenin en önemli ayrıntısı ise teröristbaşı Gülen oldu. Erdoğan, McCain'e, "Gülen'i iade etmelisiniz. Teröristbaşı ülkenizde bir çiftlikte ağırlanıyor" dedi.