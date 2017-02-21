Fehriye’ye 15 yıl

Belçika Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi. Sabancı suikastı faili Fehriye Erdal, 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılanmıştı. Bir yıla yakıncezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınanErdal, Mart 2006'da firar etmişti. Eylül 2007'de Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozulmuştu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başlamıştı. 25 Mayıs 2016'da Türkiye'de işlediği 3 cinayet suçundan Belçika'da yeniden yargılanmasına karar verilen DHKP-C üyesi Fehriye Erdal, dünkü duruşmada Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 15 yıl hapis cezası aldı. Hakim, teröristErdal'ın derhal tutuklanmasını daistedi. 2006'da ev hapsindeyken firareden DHKP-C'li teröristin İsveç'ekaçtığı iddia edildi.
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