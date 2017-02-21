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Fehriye’ye 15 yıl

10 yıldır tarafından aranan Fehriye Erdal’ı TAKVİM iki kez buldu. Ancak hiç aramadı. Belçika mahkemesi 18 yıldır yargılayamadığı firari teröristi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı

Fehriye’ye 15 yıl
Belçika Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı ı faillerinden terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi. Sabancı suikastı faili Fehriye Erdal, 1999'da 'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılanmıştı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etmişti. Eylül 2007'de Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozulmuştu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başlamıştı. 25 Mayıs 2016'da Türkiye'de işlediği 3 cinayet suçundan Belçika'da yeniden yargılanmasına karar verilen DHKP-C üyesi Fehriye Erdal, dünkü duruşmada Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 15 yıl hapis cezası aldı. Hakim, terörist Erdal'ın derhal tutuklanmasını da istedi. 2006'da ev hapsindeyken firar eden DHKP-C'li teröristin İsveç'e kaçtığı iddia edildi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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