Çık gel Gülay

Samsun Alaçam'da lise son sınıf öğrencisi Gülay Baş (19), 70 gün önce kaldığı kız yurdundan ayrıldı. Bir dahada kendisinden haber alınamadı. Polis ekipleri ve ailesi, her yerde genç kızı aradı. Ancak bir türlü bulunamadı. El ilanları ile kızını bulmaya çalışan Baba Cafer Baş, "Başına kötü bir şeyler gelmesinden endişe ediyorum. Yetkililerden ve duyarlıvatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenlerin lütfen emniyet güçlerini arasın" diyerek yardım istedi.
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