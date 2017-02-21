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Çık gel Gülay

Çık gel Gülay
Samsun Alaçam'da lise son sınıf öğrencisi Gülay Baş (19), 70 gün önce kaldığı kız yurdundan ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis ekipleri ve ailesi, her yerde genç kızı aradı. Ancak bir türlü bulunamadı. El ilanları ile kızını bulmaya çalışan Baba Cafer Baş, "Başına kötü bir şeyler gelmesinden endişe ediyorum. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenlerin lütfen emniyet güçlerini arasın" diyerek yardım istedi.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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