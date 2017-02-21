Yol Durumu
  1. Evet ya da hayır; belki yok!..
  2. Aşık BAYvul

Bu neyin şakası

Hasan Kartal, Suriyeli bir genci darp ederken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf tepki alınca da “Şakalaştık” açıklamasını yaptı!

Bu neyin şakası
İzmir Bornova'da Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir ayakkabı imalathanesinde çalışan Hasan Kartal, sosyal medyayı karıştırdı. Öyle ki Kartal, yerde yatan Suriyeli bir işçinin karnına diziyle bastırırken çektiği fotoğrafı Facebook hesabından 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notuyla paylaştı. Olayı soranlara ise "Sabah işe geç gelmenin cezasını kestim" açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine açıklama yapan Kartal, şunları anlattı: "Mustafa ve ben bu işyerinde 3-4 aydır birlikte çalışıyoruz. Ben bu fotoğrafı şakalaşırken çektim. Facebook hesabımdan paylaştım. Yazdığım başlık hatalı oldu. O şekilde yazmamam gerekirdi. Ancak olayın içinde şiddet yok. Sadece şakalaşma var. Paylaşımımla alakalı çok tepki aldım. Hakaret edenler, tehdit edenler var. Ben de bir süreliğine hesabımı dondurdum."
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar