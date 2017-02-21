Bu neyin şakası

İzmir Bornova'da Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir ayakkabı imalathanesinde çalışan Hasan Kartal, sosyal medyayı karıştırdı. Öyle ki Kartal, yerde yatan Suriyeli bir işçinin karnına diziyle bastırırken çektiği fotoğrafı Facebook hesabından 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notuyla paylaştı. Olayı soranlara ise "Sabah işe geç gelmenin cezasını kestim" açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine açıklama yapan Kartal, şunları anlattı: "Mustafa ve ben bu işyerinde 3-4 aydır birlikte çalışıyoruz. Ben bu fotoğrafı şakalaşırken çektim. Facebook hesabımdan paylaştım. Yazdığım başlık hatalı oldu. O şekilde yazmamam gerekirdi. Ancak olayın içinde şiddet yok. Sadece şakalaşma var. Paylaşımımla alakalı çok tepki aldım. Hakaret edenler, tehdit edenler var. Ben de bir süreliğine hesabımı dondurdum."