Aşık BAYvul

Sarp Sınır Kapısı’nda görevli polisler, Gürcistan vatandaşı S.A.’nın hareketlerinden şüphelendi. Bavulu aramak istedi. Ancak manzara karşısında şok geçirdi. Çünkü bavuldan çıkan kıyafet değil, Gürcü adamın sevgilisiydi!
Yıllarca, aşkla alakalı türlü hikayeler anlatıldı. Ferhat, Şirin için dağları deldi. Aslı ile Kerem'in yarım kalan aşkları herkesi derinden etkiledi. Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan olay ilginç bir aşk hikayesini gündeme getirdi. Buna göre geçtiğimiz günsöz konusu sınır kapısında ilginçbir kaçakçılık olayı gerçekleşti. Akıllara durgunluk veren olay şöyle meydana geldi: Sınır kapısında görevli polisler, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen S.A. isimli vatandaştan şüphelendi. Bunun üzerine Gürcü erkeğin yanında bulunan bavulunu aramak istedi. Bavulun açılmasıyla ortaya çıkan manzara, hem sınır kapısında bulunan vatandaşları hem de polis ekiplerini şaşkına çevirdi! Çünkü bavuldan çıkan ne bir bomba ne de kıyafetti! S.A.'nın 38 yaşındaki sevgilisi M.M.'idi! İkişüpheli hemen gözaltına alınıpemniyete gönderildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bavuldan çıkan M.M.'nin Türkiye'de uzun yıllar bulunduğu, ancak vize ihlali nedeni ile 3 ay önce sınır dışı edildiği belirlendi. SevgilisiniTürkiye'ye sokabilmek için böylebir yolu denediğini söyleyen S.Ave M.M.'nin emniyetteki işlemleridevam ediyor.
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